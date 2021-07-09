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شؤون فلسطينية

صور.. إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

صور.. إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بينهم أطفال خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاماً والتي انطلقت تنديدا بجرائم الاحتلال بحق شعبنا في القدس وحمصة في الأغوار الشمالية.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي أن جنود الاحتلال دفعوا بتعزيزاتهم منذ ساعات الصباح الباكر وانتشروا في حقول الزيتون القريبة من خط سير المسيرة قبل أن يداهموا البلدة ويعتدوا على المشاركين في المسيرة بقنابل الغاز والرصاص المعدني مما أدى لوقوع عشرات الإصابات بالاختناق عولجت ميدانيا.

وأوضح شتيوي أن جيش الاحتلال اقتحم منازل المواطنين واعتلى أسطح بعضها واستخدمها لقناصته الذين أطلقوا النار صوب الشبان دون وقوع إصابات ، مشيرا إلى أن الشبان واجهوا الجنود بالحجارة وأحرقوا عشرات الإطارات قرب البوابة التي تغلق الشارع.

وأكد شتيوي أن المسيرة انطلقت تنديدا بجرائم التطهير العرقي والتهجير القسري الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا في القدس وحمصة في الأغوار الشمالية، موجها التحية للأسير المحرر الغضنفر أبو عطوان الذي انتصر بأمعائه الخاوية بكسر الاعتقال الإدراي بحقه.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة واسعة من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لتفعيل المقاومة الشعبية ضد الاحتلال وممارساته.



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