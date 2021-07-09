لصد اقتحامات المستوطنين.. دعوات لشد الرحال للأقصى في يوم عرفة

رام الله - دنيا الوطنأطلق نشطاء في القدس المحتلة، دعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك في يوم عرفة، الذي يوافق الأحد 19 من تموز/يوليو وصد اقتحامات المستوطنين.كما أطلق ناشطون وحركات فلسطينية في أراضي عام 48، دعوات لأهالي الداخل بضرورة التواجد المكثف في المسجد الأقصى والاعتكاف فيه يوم عرفة للتصدي للمستوطنين الذين يواصلون اقتحاماتهم للمسجد.وصعدت المجموعات الاستيطانية وقوات الاحتلال عمليات اقتحام المسجد الأقصى المبارك والتضييق على المصلين في الآونة الأخيرة.وكان المستوطنون قد اقتحموا في الأيام الماضية أكثر من منطقة داخل ساحات الأقصى، في سابقة خطيرة وعلى غير المعتاد، ما يجعل المسجد كاملًا مستباحًا لاقتحاماتهم.