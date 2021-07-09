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العاروري: قيادة المقاومة سمعت نداء عائلة شلبي بأن تكون حريته ضمن أي صفقة تبادل

العاروري: قيادة المقاومة سمعت نداء عائلة شلبي بأن تكون حريته ضمن أي صفقة تبادل
الأسير منتصر شلبي
رام الله - دنيا الوطن
هاتف رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بالضفة الغربية، صالح العاروري، زوجة الأسير منتصر شلبي منفذ عملية زعترة.

وثمن العاروري موقف زوجة شلبي بعد أن هدم الاحتلال منزل العائلة صباح اليوم، كما هنأ العاروري في اتصال هاتفي القيادي في الحركة الشيخ حسن يوسف، بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال.

وعبر العاروري عن فخره واعتزازه بعائلة الأسير شلبي التي ضربت مثالا رائعا في الصبر والتحدي للاحتلال، مؤكدا أن موقفها يليق بجهاد شعبنا وتضحياته.

وأكد العاروري خلال الاتصال أن "قيادة المقاومة قد سمعت نداء عائلة شلبي بأن تكون حريته ضمن أي صفقة تبادل، وهي ما زالت على وعدها بإنجاز صفقة تبادل مشرفة تضمن الحرية لجميع أسرانا".

وكانت قوات الاحتلال قد فجرت صباح اليوم، منزل الأسير البطل منتصر شلبي في قرية ترمسعيا شمال رام الله.

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