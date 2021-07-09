أول تعليق من سيدة مصر الأولى على وفاة جيهان السادات

علقت سيدة مصر الأولى، انتصار السيسي، عقيلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على وفاة،

زوجة الرئيس الراحل أنور السادات.





وقالت عبر حسابها على (فيسبوك): "لقد رحلت عن عالمنا اليوم، سيدة جليلة وفاضلة، هي السيدة جيهان السادات، التي كانت نموذجًا للمرأة المثالية الوطنية، التي ضحت براحتها من أجل بلدها".





وأضافت السيسي: "فقد شهدت أصعب الفترات وأقساها كزوجة كانت خير السند لزوجها، وخير أم للأبطال، فما زلت أتذكر صورتها وهى تداوى جراح أبطالنا من رجال القوات المسلحة المصرية أثناء حرب أكتوبر المجيدة".



وتابعت: "رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته وألهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان".



رام الله - دنيا الوطنجيهان السادات،