عربي

أول تعليق من سيدة مصر الأولى على وفاة جيهان السادات

أول تعليق من سيدة مصر الأولى على وفاة جيهان السادات
جيهان السادات
رام الله - دنيا الوطن
علقت سيدة مصر الأولى، انتصار السيسي، عقيلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على وفاة، جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل أنور السادات.

وقالت عبر حسابها على (فيسبوك): "لقد رحلت عن عالمنا اليوم، سيدة جليلة وفاضلة، هي السيدة جيهان السادات، التي كانت نموذجًا للمرأة المثالية الوطنية، التي ضحت براحتها من أجل بلدها".

وأضافت السيسي: "فقد شهدت أصعب الفترات وأقساها كزوجة كانت خير السند لزوجها، وخير أم للأبطال، فما زلت أتذكر صورتها وهى تداوى جراح أبطالنا من رجال القوات المسلحة المصرية أثناء حرب أكتوبر المجيدة".

وتابعت: "رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته وألهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان".

أخبار ذات صلة

وفاة جيهان السادات زوجة الرئيس المصري الراحل أنور السادات

وفاة جيهان السادات زوجة الرئيس المصري الراحل أنور السادات

مصر: سنحمي حقنا في الحياة حال تعرضنا للخطر بسبب سد النهضة

مصر: سنحمي حقنا في الحياة حال تعرضنا للخطر بسبب سد النهضة

شاهد: كيف علق وزير الداخلية الاماراتي على انفجار ميناء جبل علي؟

شاهد: كيف علق وزير الداخلية الاماراتي على انفجار ميناء جبل علي؟

وزير الصحة الجزائري: الوضع الوبائي سيء جدا

وزير الصحة الجزائري: الوضع الوبائي سيء جدا

الصحة السعودية تسجل 1257 إصابة و12 وفاة جديدة بـ(كورونا)

الصحة السعودية تسجل 1257 إصابة و12 وفاة جديدة بـ(كورونا)

الصحة العراقية تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات بـ(كورونا)

الصحة العراقية تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات بـ(كورونا)

مصر تكشف عن العدد الرسمي لإصابات الفطر الأسود في البلاد

مصر تكشف عن العدد الرسمي لإصابات الفطر الأسود في البلاد

لبنان: مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة تدريب

لبنان: مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة تدريب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقمع مسيرة بيت دجن شرق نابلس

قوات الاحتلال تقمع مسيرة بيت دجن شرق نابلس

&#34;التحرير الفلسطينية&#34;: انتصار الغضنفر هو انتصار للحركة الأسيرة

"التحرير الفلسطينية": انتصار الغضنفر هو انتصار للحركة الأسيرة

&#34;الديمقراطية&#34; تبارك للأسير الغضنفر انتصاره بأمعائه وإرادته الفولاذية على إرادة السجان

"الديمقراطية" تبارك للأسير الغضنفر انتصاره بأمعائه وإرادته الفولاذية على إرادة السجان

الخضري يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لفتح معابر غزة المغلقة منذ 60 يوماً

الخضري يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لفتح معابر غزة المغلقة منذ 60 يوماً

هيئة الأسرى: الذكرى 51 لأول شهداء معارك الأمعاء الخاوية عبد القادر أبو الفحم

هيئة الأسرى: الذكرى 51 لأول شهداء معارك الأمعاء الخاوية عبد القادر أبو الفحم

طبيب فلسطيني يحصل على المرتبة الرابعة علي مستوي الأطباء حول العالم بدبلوم طب العائلة

طبيب فلسطيني يحصل على المرتبة الرابعة علي مستوي الأطباء حول العالم بدبلوم طب العائلة

&#34;الخارجية&#34;: حرائق الإستيطان وهدم المنازل تلتهم القانون الدولي وما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة

"الخارجية": حرائق الإستيطان وهدم المنازل تلتهم القانون الدولي وما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة

المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة تطالب الاحتلال بالوقف الفوري لعمليات هدم منازل الفلسطينيين في حمصة

المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة تطالب الاحتلال بالوقف الفوري لعمليات هدم منازل الفلسطينيين في حمصة

منوعات

شاهد: تامر حسني يثير الجدل بسبب قبلته لفتاة محجبة معجبة به

شاهد: تامر حسني يثير الجدل بسبب قبلته لفتاة محجبة معجبة به

شاهد: نانسي عجرم تثير الجدل مع ابنتها ليا في حوض السباحة

شاهد: نانسي عجرم تثير الجدل مع ابنتها ليا في حوض السباحة

ما حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس (كورونا) واعتزاله الفن؟

ما حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس (كورونا) واعتزاله الفن؟

شهد: كاريس بشار تلفت الأنظار لها بعد تغزّلها بتيم حسن وهو يرد

شهد: كاريس بشار تلفت الأنظار لها بعد تغزّلها بتيم حسن وهو يرد

بسبب هذا الفيديو.. أحلام الشامسي تصبح &#34;تراند&#34; وهي بداخل المول

بسبب هذا الفيديو.. أحلام الشامسي تصبح "تراند" وهي بداخل المول

بعد ظهوره بإطلالة غريبة.. شاهد كيف دافعت مي كساب عن زوجها

بعد ظهوره بإطلالة غريبة.. شاهد كيف دافعت مي كساب عن زوجها

ما حقيقة إجراء نرمين الفقي عمليات تجميل عديدة؟

ما حقيقة إجراء نرمين الفقي عمليات تجميل عديدة؟

بعد تعليقها &#34;لا وقت عندي للصلاة&#34;.. الجمهور يهاجم داليا نعيم وهي ترد

بعد تعليقها "لا وقت عندي للصلاة".. الجمهور يهاجم داليا نعيم وهي ترد

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بنشره صورة مع حفيدة صدام حسين ثم يحذفها

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بنشره صورة مع حفيدة صدام حسين ثم يحذفها

مستشار السيسي يوضح آخر التطورات الصحية لدلال عبد العزيز

مستشار السيسي يوضح آخر التطورات الصحية لدلال عبد العزيز

عربي

وفاة جيهان السادات زوجة الرئيس المصري الراحل أنور السادات

وفاة جيهان السادات زوجة الرئيس المصري الراحل أنور السادات

مصر: سنحمي حقنا في الحياة حال تعرضنا للخطر بسبب سد النهضة

مصر: سنحمي حقنا في الحياة حال تعرضنا للخطر بسبب سد النهضة

شاهد: كيف علق وزير الداخلية الاماراتي على انفجار ميناء جبل علي؟

شاهد: كيف علق وزير الداخلية الاماراتي على انفجار ميناء جبل علي؟

وزير الصحة الجزائري: الوضع الوبائي سيء جدا

وزير الصحة الجزائري: الوضع الوبائي سيء جدا