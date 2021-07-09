إسرائيل: إلزام جميع العائدين من الخارج بالحجر المنزلي بدءاً من الجمعة المقبل





وأوضحت الوزارة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أن هذا الإجراء ينطبق أيضاً على المتعافين والمطعمين.



وأعلنت الوزارة عن إضافة كل من أوزبكستان وبلاروسيا إلى قائمة الدول الموبوءة بدرجة عالية، بالإضافة إلى الأرجنتين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند والمكسيك وروسيا.



ويذكر أنه يحظر على الإسرائيليين زيارة هذه الدول إلا بإذن خاص من لجنة الاستثناءات التابعة للوزارة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم أنه سيتم بدءاً من يوم الجمعة من الأسبوع القادم، إلزام جميع العائدين من خارج إسرائيل، من الدول كافة بالدخول الحجر الصحي المنزلي لمدة 24 ساعة، أو إلى "حين تلقي نتائج الفحص لاكتشاف الفيروس الذي أجري عند منافذ الدولة".