دولي

أول اتصال هاتفي بين نفتالي بينت وبوريس جونسون

أول اتصال هاتفي بين نفتالي بينت وبوريس جونسون
نفتالي بينت وبوريس جونسون
رام الله - دنيا الوطن
تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت عصر اليوم، عبر الهاتف، مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون .

وفي أول مكالمة هاتفية، أثنى المسؤولان على الأواصر الحميمة التي تربط بين الجانبين، وعلى التعاون الثنائي في مختلف المجالات لا سيما المسائل الأمنية.

وفيما يخص التعامل مع مكافحة جائحة (كورونا) ناقش بينت وجونسون الاستراتيجية التي تتبعها تل أبيب ولندن، واتفقا على التعاون بينهما، ودعا بينت جونسون لزيارة إسرائيل.

وفي سيا ق جائحة (كورونا)، أُدرجت دولتا أوزبكستان وبيلاروس بدءا من يوم الاثنين المقبل على قائمة الدول المصنفة حمراء. 

وتضاف هاتان الدولتان الى كل من الأرجنتين والبرازيل وجنوب افريقيا والهند والمكسيك وروسيا.

ويحظر السفر الى هذه الدول الا بعد الحصول على اذن من لجنة الاستثناءات الخاصة.

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