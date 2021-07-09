صحفي إسرائيلي: بهذه المرحلة يبدو أن العملية الأخيرة هي مجرد "فاصلة صغيرة"





وأضاف: بأن هذا الأسبوع تم تقديم تحقيق من مئات الصفحات حول العملية السابقة والدروس المستفادة منها إلى قائد القيادة الجنوبية اللواء اليعازر توليدانو تتضمن الخطط والاستعداد للعملية العسكرية القادمة التي تلوح في الأفق بالفعل.





وتابع الصحفي: أنه بعد العملية الأخيرة طلب من الجيش خطط جديدة، من المتوقع أن تعلن القيادة الجنوبية عن استعدادها للمستوى "أ"، وهو في الواقع مستوى أقوى بكثير من العملية السابقة ويتضمن خططًا للعمليات البرية.





وأردف الصحفي في (معاريف): أنه "يتم التخطيط للعملية التالية على أنها استمرار لنقطة نهاية العملية الأخيرة".



وأكد بأن "غزة مشكلة معقدة وعلى الأقل في هذه المرحلة يبدو أن العملية الأخيرة هي مجرد فاصلة صغيرة".