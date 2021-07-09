شؤون فلسطينية

صحفي إسرائيلي: بهذه المرحلة يبدو أن العملية الأخيرة هي مجرد "فاصلة صغيرة"

صحفي إسرائيلي: بهذه المرحلة يبدو أن العملية الأخيرة هي مجرد "فاصلة صغيرة"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الصحفي، تال ليف رام، من صحيفة (معاريف)، إن ما يقرب من شهرين منذ انتهاء عملية "حارس الأسوار" في قطاع غزة، أي شخص يريد أن يصف الوضع في قطاع غزة ويلخص نتائج العملية - ربما يجد صعوبة في العثور على الإجابات.

وأكد بأن "غزة مشكلة معقدة وعلى الأقل في هذه المرحلة يبدو أن العملية الأخيرة هي مجرد فاصلة صغيرة".

وأضاف: بأن هذا الأسبوع تم تقديم تحقيق من مئات الصفحات حول العملية السابقة والدروس المستفادة منها إلى قائد القيادة الجنوبية اللواء اليعازر توليدانو تتضمن الخطط والاستعداد للعملية العسكرية القادمة التي تلوح في الأفق بالفعل.

وتابع الصحفي: أنه بعد العملية الأخيرة طلب من الجيش خطط جديدة، من المتوقع أن تعلن القيادة الجنوبية عن استعدادها للمستوى "أ"، وهو في الواقع مستوى أقوى بكثير من العملية السابقة ويتضمن خططًا للعمليات البرية.

وأردف الصحفي في (معاريف): أنه "يتم التخطيط للعملية التالية على أنها استمرار لنقطة نهاية العملية الأخيرة".

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