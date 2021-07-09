المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة تطالب الاحتلال بالوقف الفوري لعمليات هدم منازل الفلسطينيين في حمصة

رام الله - دنيا الوطنطالبت المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة، لين هاستينغز، المنسقة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة، اليوم الجمعة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالوقف الفوري لأي عمليات هدم إضافية لمنازل الفلسطينيين ومقتنياتهم في تجمع حمصة البقيعة شمال الضفة.وأضافت، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه: "أن على السلطات الإسرائيلية أن تسمح لمجتمع العمل الإنساني بتقديم المأوى والغذاء والمياه لسكان هذا التجمع الذي يعتريه الضعف وأن تيسر لسكانه إعادة بناء منازلهم في موقعهم الراهن والبقاء فيه في كنف الأمن والكرامة".وأعربت، المنسقة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة، عن قلقها جراء قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم ومصادرة جماعية في تجمّع حمصة البقيعة الفلسطيني في شمال الضفة الغربية يوم الثلاثاء الماضي.وقالت: "إنه خلال عملية الهدم، منعت القوات الإسرائيلية وصول العاملين في المجال الإنساني إلى الأُسر".وأضافت: "وقد وجد هؤلاء العاملون، بعدما تمكنوا من الوصول إلى التجمع عقب أعمال الهدم، أن جميع الخيام والمواد الغذائية وخزانات المياه والعلف تعرضت للتدمير أو المصادرة، مما ترك سكانه، بمن فيهم الأطفال، في العراء وفي قيظ الصيف، دون أي مؤن أساسية، بل إن الحليب والحفاضات والملابس وألعاب الأطفال سُلبت منهم".وبحسب المنسقة الإنسانية، فإن ست أسر تضم 42 فرداً من بينهم 24 طفلاً فقدت منازلها للمرة السادسة خلال هذا العام، فيما هدم وصودر 38 مبنى، بما فيها خزانات المياه.وتابع البيان: "تشكّل المحاولات التي ترمي إلى إجبار هذا التجمع وغيره على الانتقال إلى موقع بديل خطرًا حقيقيًا يتمثل في الترحيل القسري. وبينما تسعى السلطات الإسرائيلية إلى تبرير هذا الفعل بتصنيف هذه المنطقة لغايات التدريب العسكري، تنتفي الصفة القانونية عن مثل هذه التدابير التي تنفذها السلطة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي".