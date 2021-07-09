الشرطة الفلسطينية تصدر توضيحاً حول ما جرى مع شقيق الشهيد مهند الحلبي

رام الله - دنيا الوطنأصدرت المديرية العامة للشرطة، اليوم الجمعة، بيانا أوضحت فيه ما جرى مع شقيق الشهيد مهند الحلبي.وأفادت الشرطة في بيانها انه وفي حوالي الساعة الواحدة من فجر الجمعة ضبطت دورية للشرطة وفي إطار متابعتها للمركبات غير القانونية والمركبات التي تقوم بالتفحيط وإزعاج المواطنين مركبة مشتبه بقانونيتها في منطقة عين مصباح وفي هذه الأثناء لاحظوا قيام مركبة أخرى بالتجاوز عنهم بسرعة جنونية وقطعت الإشارة الضوئية حمراء فأوقفتها دورية الشرطة.وأضافت الشرطة في بيانها: "تم نقل المركبة لمقر المرور لعمل مخالفات للسائق ولكن بمجرد وصوله والتحقق من شخصية السائق وانه شقيق الشهيد مهند الحلبي تم إخلاء سبيله فورا دون أي إجراء وقد اعتذر عن تصرفه وشكر الضباط على مراعاته والاكتفاء بالتنبيه عليه".وأكدت الشرطة بان الأمن الداخلي في شرطة محافظة رام الله والبيرة فتحت تحقيقًا للوقوف على تفاصيل الحادثة.