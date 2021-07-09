غزة: لا وفيات و73 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

وبينت أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 115,104 إصابة، والحالات النشطة 1,765 حالة، والمتعافين 112,265 حالة.





فيما بلغ عدد الوفيات 1074 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 40 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 26 حالة.





وأشارت إلى أن الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 207,200 جرعة وهي تكفي لـ 103,600 شخص، اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 86,385 شخص.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع.وأشارت الوزارة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، أنها سجلت 73 إصابة جديدة بعد فحص 647 عينة مخبرية وتعافي 148 حالة، خلال آخر 24 ساعة.