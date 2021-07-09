غوتيرش يدعو إسرائيل لوقف عمليات الهدم والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء عمليات الهدم التي نفذتها إسرائيل للممتلكات الفلسطينية في قرية حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية أمس.وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، تلاه المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: إن "مثل هذه الأعمال تتعارض مع القانون الدولي ويمكن أن تقوّض فرص إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة."وجدد غوتيريش دعوته "للسلطات الإسرائيلية وقف عمليات الهدم والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة."وبحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، فقد "منع الجيش الإسرائيلي ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) والمنظمات غير الحكومية، والدول الأعضاء من الوصول إلى خربة حمصة الفوقا أثناء عمليات الهدم"، مؤكدا "الحاجة إلى الوصول من أجل تقديم المساعدة الإنسانية وتقييم الوضع".