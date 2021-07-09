الرئيس عباس يبدأ زيارة رسمية الى تركيا تلبية لدعوة أردوغان

رام الله - دنيا الوطنيبدأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، زيارة رسمية الى تركيا لمدة ثلاثة أيام، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.وأعلن سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، أن الرئيس سيقوم بزيارة رسمية إلى الجمهورية التركية بدعوة من الرئيس أردوغان، وفقاً لوكالة (وفا).وسيصل الرئيس الى تركيا مساء اليوم، يرافقه وفد رفيع المستوى، وسيجتمع خلال الزيارة مع الرئيس أردوغان وكبار المسؤولين الأتراك.وسيطلع الرئيس نظيره التركي على التطورات السياسية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وأثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والحاجه الى بدء عملية إعادة الأعمار هناك.كما سيبحث الرئيس الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة عموما، وفي القدس بما فيها أحياء سلوان، والشيخ جراح، والمسجد الاقصى على وجه الخصوص.ويبحث الرئيسان خلال اللقاء الشأن الوطني الفلسطيني العام، وسبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.