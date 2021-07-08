رام الله: مواجهات مع الاحتلال عقب تفجير منزل الأسير منتصر الشلبي بترمسعيا

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات صباح اليوم الخميس بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في قرية ترمسعيا شمال غرب رام الله بعد تفجير منزل الأسير البطل منتصر الشلبي.واغلق الشبان طرقات القرية كما رشقوا قوات الاحتلال بالحجارة.وخلال ساعات الليل اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قرية ترمسعيا وشرعت بمداهمة المنزل والقيام بأعمال حفر الجدران وزراعة كميات من المتفجرات بداخله.وبعد ست ساعات من عمليات التفخيخ فجرت قوات الاحتلال المنزل المكون من طابقين، ما أدى لانهياره.وكانت عائلة الشلبي أخلت خلال الأسبوع الماضي جميع الأثاث والمقتنيات من المنزل، بعد مصادقة محكمة الاحتلال العليا على قرار الهدم.ونفذ الشلبي عملية إطلاق نار بطولية على حاجز زعترة مطلع مايو/أيار الماضي ما أدى لمقتل مستوطن وجرح اثنين آخرين.وشرعت قوات الاحتلال بمطاردة شلبي لمدة أسبوع، من خلال عمليات بحث واسعة النطاق في مناطق شمال رام الله وجنوب نابلس، إلى أن جرى اعتقاله بمنزل مهجور ببلدة سلواد.