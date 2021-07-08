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37 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال جنوب نابلس

37 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أصيب 37 مواطنا، مساء اليوم الخميس، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي قصرة وبيتا جنوب نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل، بأن طواقم الهلال تعاملت مع 37 إصابة جراء المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قصرة وبيتا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأوضح أن 11 مواطنا أصيبوا بالرصاص المطاطي و20 اختناقا بالغاز خلال المواجهات في قصرة، فيما أصيب 6 آخرون بالاختناق بالغاز في بيتا.

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