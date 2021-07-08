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شاهد: كيف علق وزير الداخلية الاماراتي على انفجار ميناء جبل علي؟

شاهد: كيف علق وزير الداخلية الاماراتي على انفجار ميناء جبل علي؟
رام الله - دنيا الوطن
قال الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، اليوم الخميس: "إن السلطات في البلاد لديها خطط مسبقة وتدريب لعدة جهات في ميناء جبل علي".

وأضاف الشيخ سيف بن زايد: "إن الفضل في احتواء الحريق الذي نشب أمس في ميناء جبل علي "يرجع للتخطيط المسبق وسرعة رد فعل السلطات في الميناء"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وتابع: "بدون شك، يعد ميناء دبي من بين الموانئ الأكبر على مستوى العالم في نقل الحاويات والبضائع. اليوم عندنا قطاعات متعددة ولكن ترافقها خطط مسبقة وتدريب لعدة جهات".

وختم تصريحه بالقول: "أشكر كل الإماراتيين، من إعلاميين، من موانئ، من مواطنين، من مقيمين، وكل من تفاعل، هذا عمل جماعي لا ينحسب لأحد".

زمن قياسي

من جهته، قال مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء في الدفاع المدني بدبي، العميد حسن علي المطول، الخميس، إن عناصر جهاز الإطفاء تعاملت بمهنية مع حريق ميناء جبل علي، مما مكنها من السيطرة عليه في زمن قياسي.

وأوضح العميد حسن علي المطول، في حوار مع "سكاي نيوز عربية"، أن التحرك بدأ بعدما "وردت عدة بلاغات للدفاع المدني في دبي بوجود حريق في ميناء جبل علي".

وأضاف: "عند الوصول تبين أنه كانت هناك سفينة تجارية راسية وتستعد للمغادرة، وكان هناك تحميل للحاويات على متن هذه السفينة، هذا التحميل نتج عنه انفجار إحدى الحاويات، مما تسبب في اندلاع الحريق".

وتابع: "أولويات المعالجة بالنسبة لنا كانت هي منع انتشار الحريق. كان هناك تحد كبير، لأن دبي مدينة عالمية وجبل علي ميناء عالمي".

وأوضح مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء في الدفاع المدني بدبي أنه تم احتواء الحادث في زمن قياسي "وذلك بفضل عناصر جهاز الإطفاء، الذين تعاملوا بمهنية وتمكنوا من السيطرة عليه في 40 دقيقة، لتعود بعدها الحركة التجارية إلى طبيعتها".


 


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