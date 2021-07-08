محافظ رام الله: سيتم استقبال الأسير الغضنفر في المستشفى الاستشاري

رام الله - دنيا الوطنأكدت ليلى غنام، محافظ رام الله والبيرة، على أن الأسير الغضنفر أبو عطوان انتصر على السجن والسجان في معركة الأمعاء الخاوية، وان الترتيبات جارية لاستقباله في المستشفى الاستشاري برام الله، بعد صدور قرار الإفراج عنه .وأكدت غنام على أن الأسير الغضنفر المضرب لليوم ال 65 على التوالي عن الطعام سينقل فورا إلى المستشفى الاستشاري لمتابعة حالته الصحية وتقديم العلاج المناسب له .ووجهت التحية لكافة اسرانا البواسل واسيراتنا الماجدات، وراء قضبان سجون الاحتلال، متمنية الحرية القريبة لهم، مشيرة الى ان شعبنا بكافة مكوناته يقف خلف أسرانا وقضيتهم العادلة .يشار إلى أن الأسير أبو عطوان (28 عامًا) من دورا بمحافظة الخليل، اعتقله الاحتلال في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، وأصدر بحقّه أمري اعتقال إداري، مدة كل منهما 6 أشهر، وهو أسير سابق واجه الاعتقال الإداري سابقًا، وخاض عام 2019 إضرابًا عن الطعام.