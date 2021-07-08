الصحة البريطانية: إصابات (كورونا) تتجاوز 5 ملايين حالة

رام الله - دنيا الوطنسجلت وزارة الصحة البريطانية، الخميس، 2551 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المسبب لعدوى "كوفيد-19"، لتتجاوز الحصيلة الإجمالية للحالات 5 ملايين، كما تم رصد 35 وفاة.وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس (كورونا) في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 32551، مقارنة مع 32548 الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 5022893 إصابة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 35 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 33 الأربعاء، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 128336 شخصا.كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس (كورونا)، إلى 45.601 مليون شخص، بينهم أكثر من 34.198 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد وكذلك الـ7 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.