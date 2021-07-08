الرجوب يبعث عدة رسائل استنكار حول مباراة برشلونة أمام بيتار الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنبعث الفريق جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الخميس، رسالة استنكار إلى رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، حول مكان إقامة الفريق الإسباني مباراة ودّية أمام نادي بيتار الإسرائيلي، والمقررة يوم 4 آب/أغسطس المقبل على ملعب تيدي المقام على أنقاض قرية المالحة الفلسطينية المهجرة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وجاء نص الرسالة على النحو الآتي:"كنت أتمنى أن أراسلكم بأخبار سعيدة، ولكن حقيقة أن نادي برشلونة - الذي يحظى بتشجيع ملايين الفلسطينيين – قرر للأسف أن يخيب آمال الملايين من محبيه باختيار لعب المباراة أمام نادي بيتار في القدس الشرقية، ليكون وقع ذلك ثقيلاً على قلبي وقلب الملايين الذين كبروا على احترام نادي برشلونة لكونه أكثر من مجرد نادي"."يحترم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وكما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للفيفا، حقكم كنادي في إقامة مباريات ودّية أمام أي فريق تختارونه. ولكن، هذا النظام الأساسي يستوجب في ذات الوقت احترام حقوق الاتحادات الوطنية الأخرى. فالقدس وفقاً للشرعية الدولية مدينة مُقسمة ويعتبر شطرها الشرقي أرضاً فلسطينية محتلة، وبالتالي خاضعة لاختصاص الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم"."يُعرف نادي برشلونة كصانع للسلام في جميع أنحاء العالم، وهو النادي الذي كان راعياً أكثر من مرة لليونيسف، وهو أيضاً نادٍ مُقرب للمحرومين، إلا أنه سيتم تذكره حالياً كنادٍ أساء للملايين من العرب والمسلمين وداعمي السلام من خلال خوض مباراة ذات طابع سياسي في مدينة لا تزال في حالة اضطراب وتعيش وضعاً متقلباً حتى هذه اللحظة"."أتذكر في عام 2013، وجولة السلام لنادي برشلونة، عندما تم استقبال النادي بهتافات ترحيبية من قبل الفلسطينيين والإسرائيليين لأنه وصل إلى البلدين حاملاً رسالة سلام، والتي يمكن للطرفين فهمها، فما هي رسالتكم لهؤلاء الملايين من الناس لاختياركم هذا المكان؟" "مرة أخرى، الاتحاد الفلسطيني يحترم حقوقكم، ولكن يطلب منكم بشدة احترام حقوقنا، وإعادة النظر في اختياركم للقدس المحتلة، وهذا ما سيجعل الملايين من المشجعين يتذكرون نادي برشلونة بالطريقة التي تريدونها".في سياق متصل، وجه رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، رسائل أخرى، إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين، ورئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم، وذلك حول مكان إقامة المباراة الودّية المقررة بين نادي برشلونة الإسباني ونادي بيتار الإسرائيلي، بحسب الوكالة.وقال الرجوب في رسالته: "أتمنى أن تصلكم هذه الرسالة وأنتم في أفضل صحة. لا بد أنكم تابعتم الأخبار حول قرار نادي برشلونة الإسباني بلعب مباراة ودّية أمام نادي بيتار القدس، النادي الذي تم معاقبته أكثر من مرة بسبب العنصرية والعنف من قبل مجموعة من مشجعيه المتطرفين، والمعروفين باسم "لا فاميليا"، وسياسية هذا النادي المتمثلة في الحفاظ على نادي (نقي إلى الأبد) من العرب والمسلمين. وعلى الرغم أنه ليس من اختصاصنا، وليس من حقنا إخبار أي نادٍ بكيفية تنظيم مبارياته الودّية، إلا أنه لدينا الحق في الاعتراض على اختيار القدس كمكان لإقامة هذه المباراة المقترحة، فالقدس وفقاً للشرعية الدولية مدينة مقسمة ويُعتبر شطرها الشرقي أرضاً فلسطينية مُحتلة، وهو ما يُعطي للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم سلطة قضائية على أية أنشطة كروية تقام في هذا الجزء".وأضاف: "وعليه، فإن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يتقدم إليكم بشكوى حول اختيار مكان إقامة المباراة والفعاليات المرافقة لها، بما في ذلك النشاطات المجدولة في البلدة القديمة (المكان الذي لا يزال فيه الوضع غير مستقر بسبب الأعمال الوحشية الإسرائيلية الأخيرة)، والتي تُششكل انتهاكاً لحقوقنا، وهذا ما يخول للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بمطالبة الفيفا والاتحادين الأوروبي والآسيوي بضمان احترام حقوقنا".