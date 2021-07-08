شؤون فلسطينية

نادي الأسير: إبطال قرار الاعتقال الاداري بحق الأسير أبو عطوان خلال ساعات

نادي الأسير: إبطال قرار الاعتقال الاداري بحق الأسير أبو عطوان خلال ساعات
رام الله - دنيا الوطن
أفاد جواد بولس، محامي الأسير المضرب عن الطعام، الغضنفر أبو عطوان، أن قرار الاعتقال الإداري بحقه، سيتم ابطاله خلال الساعات المقبلة.

وكتبت شقيقة الغضنفر عبر صفحتها على (فيسبوك): "الغضنفر حراً، وذلك بعد 65 يوماً من الإضراب".

ويشار إلى أن التقرير الطبي الصادر عن مستشفى (كابلان)، قد اكد أن الأسير أبو عطوان يعاني من ضعف شديد، وبدأ يفقد قدرته على الحديث، كذلك يعاني من آلام حادة في الصدر والظهر وتحديدا في الجهة اليسرى، إضافة إلى أوجاع شديدة في البطن، وفقدانه القدرة على تحريك أطرافه السلفى.

وأضاف التقرير، أنه ومع استمراره رفض أخذ أيّ نوع من المدعمات، أو الفيتامينات، والسكر والملح، فإن هناك احتمالية أكبر لوفاته المفاجئة، أو حدوث عجز دائم.

يذكر أن الأسير أبو عطوان يبلغ من العمر (28 عامًا) من دورا/ الخليل، اعتقله الاحتلال في شهر أكتوبر من العام الماضي، وأصدر بحقّه أمريّ اعتقال إداريّ، مدة كل منهما 6 شهور، وهو أسير سابق واجه الاعتقال الإداريّ سابقًا، وخاص عام 2019 إضرابًا عن الطعام.

وخلال فترة إضرابه تعرض أبو عطوان لعمليات تنكيل واعتداءات ممنهجة من قبل السّجانين.


 


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