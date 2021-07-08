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خلال لقائه بوزير خارجية الاحتلال.. الصفدي: يجب الحفاظ على التهدئة الشاملة بالأراضي الفلسطينية

خلال لقائه بوزير خارجية الاحتلال.. الصفدي: يجب الحفاظ على التهدئة الشاملة بالأراضي الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت المملكة الأردنية الهاشمية أن وزير خارجيتها، أيمن الصفدي، عقد اليوم الخميس لقاء مع نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، على جسر الملك حسين الحدودي بين الدولتين.

وذكرت الخارجية الأردنية في بيان لها أن الصفدي ولابيد خلال الاجتماع، الذي عقد على الجانب الأردني من الجسر، توصلا إلى اتفاق ستزود إسرائيل بموجبه المملكة بـ50 مليون متر مكعب من المياه الإضافية المشتراة.

وشدد الصفدي على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعادة إعمار قطاع غزة.

كما تم خلال اللقاء، حسب الوزارة، استكمال اتفاق ضمن بروتوكول باريس المبرم عام 1994 سيرتفع بموجبه سقف الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية من 160 مليون دولار سنويا، إلى حوالي 700 مليون دولار، منها 470 مليونا للمنتجات المطابقة للمواصلات الفلسطينية.

أكدت الوزارة أن الصفدي ولابيد اتفقا على أن تجتمع الفرق الفنية لدولتيهما في الأيام القريبة القادمة لإنهاء التفاصيل الفنية بخصوص اتفاق المياه، كما سيعمل المسؤولون في كلا البلدين خلال الأيام القادمة على متابعة تفاصيل اتفاق رفع سقف الصادرات إلى الضفة الغربية.

وأشارت الخارجية الأردنية إلى أن الوزيرين بحثا خلال الاجتماع التطورات المرتبطة بعملية السلام، حيث شدد الصفدي على ضرورة "تمكين كافة الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب، والذي يشكل سبيله الوحيد حل الدولتين، الذي ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وخصوصا حقه في الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 لتعيش بالأمن والسلام إلى جانب إسرائيل، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية".

وشدد الصفدي على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام الشامل والعادل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية، مشيرا أيضا إلى أنه يجب احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى والحرم القدسي.

كما طالب الوزير الأردني السلطات الإسرائيلية باحترام حق أهالي حي الشيخ جراح في القدس في بيوتهم، محذرا من أن ترحيلهم من بيوتهم، إذا حصل، سيشكل جريمة حرب وفقا للقانون الدولي.


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