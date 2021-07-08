العربية الأمريكية والصحة تكشفان حالات إصابة بالسلالات الجديدة لفيروس (كورونا) بفلسطين

رام الله - دنيا الوطنأرسلت وزارة الصحة الفلسطينية، 27 عينة مشتبه بوجود طفرات بالسلالات الجديدة من فيروس (كورونا)، فيها إلى مختبرات الجامعة العربية الأمريكية في رام الله، حيث أجرى فريق المختبرات الفحوصات اللازمة للكشف عن الطفرات، وقد أثبتت الفحوصات وجود 24 عينة من سلالة دلتا "الهندية" B.1.617.2، وعينتين من سلالة ألفا "البريطانية" B.1.1.7، وعينة واحدة من سلالة بيتا "جنوب أفريقيا" B.1.351، في العينات المرسلة.جاء ذلك، تبعا لنتائج الفحوصات التي أكدت وجود حالات إصابة بالسلالات الجديدة من فايروس (كورونا) في فلسطين، وفي الوقت الذي تعمل فيه فلسطين كباقي دول العالم على تتبع الطفرات الجديدة للفيروس.وأشارت الجامعة إلى أن المعلومات المرتبطة بالعوامل الجينية للفيروس تعد مؤشرا رئيسيا لعملية انتشار الفيروس في فلسطين، وتؤكد أهمية البحوث في مراقبة التطورات والطفرات الجينية للفيروس.وتستمر الجامعة بتتبع عينات المراجعين لديها، وتتبع أشخاص أصيبوا أو تلقوا اللقاح في سلسلة دراسات بحثية تقوم فيها مختبرات الجامعة.