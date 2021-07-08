شؤون فلسطينية

مستوطنون يستولون على 20 دونما من أراضي جالود جنوب نابلس

مستوطنون يستولون على 20 دونما من أراضي جالود جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
استولى مستوطنون، اليوم الخميس، على 20 دونما من أراضي قرية جالود، جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لـ"وفا"، إن مستوطنين استولوا على قطعة أرض تقع في الحوض رقم (19) من أراضي جالود،  موقع "شعب خلة الوسطى"، تعود ملكيتها لورثة المواطن رشيد محمود حج محمد، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف ان جرافات المستوطنين شرعت بأعمال تجريف في الأرض التي تصل مساحتها لنحو 20 دونما.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت قبل يومين الطريق الواصلة بين بلدتي قصرة وجالود، وعزلت اكثر من  600 دونم من الأراضي الزراعية، ومنعت أصحابها من الوصول اليها، وفي الوقت ذاته سمحت لمستوطني بؤرة "ايش كودش" بالاستيلاء على قطعة الأرض.

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