وزير الاقتصاد الوطني واتحاد الصناعات الدوائية يبحثان سبل دعم وتطوير قطاع الصناعات الدوائية



وشدد العسيلي خلال الاجتماع الذي جرى بحضور أعضاء الاتحاد والجهات ذات العلاقة من الوزارة، على دور الوزارة في تذليل كافة العقبات التي تواجه الصناعات الدوائية الفلسطينية وضرورة وضع اليات عمل لتعزيز المنتج الوطني وزيادة حصته السوقية حيث ان المنتجات الدوائية تطورت بشكل كبير وتستحق ان يتم تشجيعها والترويج لها محليا وعالمياً من خلال اعتماد خطة تسويقية وتصنيعية من شأنها رفع حجم الصادرات الفلسطينية من الادوية الى مستويات افضل.







رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، ورئيس اتحاد الصناعات الدوائية رامي قطب اليوم الخميس، سبل دعم وتطوير قطاع الصناعات الدوائية، حيث اطلع الوزير على المشكلات والتحديات التي تعترض عمل هذا القطاع.