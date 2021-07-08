"الزراعة" تعلن عن خطة جديدة لتقدير وترصيد موسم التمور بالتعاون مع المؤسسات الشريكة



وقد جاء هذا القرار بهدف ترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية والشراكة مع الجهات ذات العلاقة للحد من عمليات التهريب ولحماية هذا المنتج الوطني الهام والذي أصبح يشكل مكوناً أساسياً من القطاع الزراعي والصادرات الزراعية الفلسطينية وقد لاقى قرار اشراك المؤسسات باللجان المكلفة من وزارة الزراعة الترحيب والتقدير من قبل العاملين في هذا القطاع.



وسيتم تسجيل عمليات التقدير والترصيد وتصاريح النقل من خلال برنامج محوسب الذي سوف يساهم في مزيد من الضبط وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعاملين بهذا القطاع.











رام الله - دنيا الوطننظمت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، ورشة عمل لأعضاءاللجان المكلفة بتقدير حمل التمور من موسم 2021 واللجان المكلفة بترصيد المخزون من العام السابق بالتعاون مع ممثلين عن محافظة أريحا والمؤسسات المدنية ذات العلاقة.