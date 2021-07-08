شؤون فلسطينية

رئيس سلطة المياه: عملنا على تحسين كميات المياه الواصلة إلى جنوب محافظة الخليل

رئيس سلطة المياه: عملنا على تحسين كميات المياه الواصلة إلى جنوب محافظة الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم على المتابعة المستمرة للوضع المائي في مناطق جنوب محافظة الخليل بهدف توزيع المياه بعدالة بين الهيئات المحلية ، واعداد برامج وخطط توزيع وضعتها سلطة المياه لضمان وصول مياه الشرب لجميع الهيئات المحلية وكافة المناطق دون استثناء وذلك للحد من حدوث ازمة مائية وخاصة في فصل الصيف، جاء حديث م. غنيم ذلك خلال لقائه في مكتبه اليوم رئيس بلدية دورا احمد سلهوب وطاقم من أعضاء ومهندسي البلدية .

وتم خلال اللقاء بحث جملة من القضايا المتعلقة باحتياجات بلدية دورا من المشاريع الحيوية لتوسيع شبكة المياه لتخدم الاحياء الجديدة وأيضا تأهيل شبكات المياه والجهود التي تبذلها البلدية للحد من الفاقد ورفع مستوى تحصيل الفواتير والحاجة الى زيادة كميات المياه المزودة للبلدية، إضافة الى مشروع صرف صحي
دورا ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي الخاصة بمستشفى دورا، وكذلك التشديد على متابعة العمل لوقف الاعتداءات المتكررة على خطوط المياه وما ينجم عنها من تخريب للممتلكات العامة والتي تسبب انقطاع المياه عن المواطنين.

وخلال اللقاء أكد غنيم على اعتماد سلطة المياه مشروع للصرف الصحي في بلدية دورا ضمن مخصصات الميزانية التطويرية الحكومية لاستكمال مشروع الصرف الصحي في دورا بإنشاء محطة معالجة تخدم جزء من مدينة دورا كمرحلة أولى، كما اوعز للمختصين بحث الإمكانيات المناسبة لبلورة الية توزيع تحقق استقرار كميات المياه الواصلة للمدينة.

أخبار ذات صلة

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تطالب المجتمع الدولي بحمايتها والضغط لوقف الانتهاكات الاحتلالية بحق العمل الأهلي الفلسطيني

"المنظمات الأهلية" تطالب المجتمع الدولي بحمايتها والضغط لوقف الانتهاكات الاحتلالية بحق العمل الأهلي الفلسطيني

وزير الاقتصاد الوطني واتحاد الصناعات الدوائية يبحثان سبل دعم وتطوير قطاع الصناعات الدوائية

وزير الاقتصاد الوطني واتحاد الصناعات الدوائية يبحثان سبل دعم وتطوير قطاع الصناعات الدوائية

محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالسجن مدة 5 سنوات لمدان بتهمة الاتجار بالتراث

محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالسجن مدة 5 سنوات لمدان بتهمة الاتجار بالتراث

&#34;الزراعة&#34; تعلن عن خطة جديدة لتقدير وترصيد موسم التمور بالتعاون مع المؤسسات الشريكة

"الزراعة" تعلن عن خطة جديدة لتقدير وترصيد موسم التمور بالتعاون مع المؤسسات الشريكة

الزق: المهمة الأساسية هي تشكيل حكومة توافق وطني لإنهاء الانقسام وإعادة الإعمار

الزق: المهمة الأساسية هي تشكيل حكومة توافق وطني لإنهاء الانقسام وإعادة الإعمار

وزير الثقافة يطلق فعاليات ملتقى فلسطين الرابع للرواية العربية

وزير الثقافة يطلق فعاليات ملتقى فلسطين الرابع للرواية العربية

(فدا) يشارك بوفد قيادي بالقمة العالمية لمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني

(فدا) يشارك بوفد قيادي بالقمة العالمية لمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني

سلفيت: وفاة عامل في ظروف غامضة

سلفيت: وفاة عامل في ظروف غامضة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تطالب المجتمع الدولي بحمايتها والضغط لوقف الانتهاكات الاحتلالية بحق العمل الأهلي الفلسطيني

"المنظمات الأهلية" تطالب المجتمع الدولي بحمايتها والضغط لوقف الانتهاكات الاحتلالية بحق العمل الأهلي الفلسطيني

وزير الاقتصاد الوطني واتحاد الصناعات الدوائية يبحثان سبل دعم وتطوير قطاع الصناعات الدوائية

وزير الاقتصاد الوطني واتحاد الصناعات الدوائية يبحثان سبل دعم وتطوير قطاع الصناعات الدوائية

محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالسجن مدة 5 سنوات لمدان بتهمة الاتجار بالتراث

محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالسجن مدة 5 سنوات لمدان بتهمة الاتجار بالتراث

&#34;الزراعة&#34; تعلن عن خطة جديدة لتقدير وترصيد موسم التمور بالتعاون مع المؤسسات الشريكة

"الزراعة" تعلن عن خطة جديدة لتقدير وترصيد موسم التمور بالتعاون مع المؤسسات الشريكة

رئيس سلطة المياه: عملنا على تحسين كميات المياه الواصلة إلى جنوب محافظة الخليل

رئيس سلطة المياه: عملنا على تحسين كميات المياه الواصلة إلى جنوب محافظة الخليل

الزق: المهمة الأساسية هي تشكيل حكومة توافق وطني لإنهاء الانقسام وإعادة الإعمار

الزق: المهمة الأساسية هي تشكيل حكومة توافق وطني لإنهاء الانقسام وإعادة الإعمار

(فدا) يشارك بوفد قيادي بالقمة العالمية لمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني

(فدا) يشارك بوفد قيادي بالقمة العالمية لمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني

&#34;الميزان&#34; يُحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياة أبو عطوان ويطالب بالإفراج الفوري عنه

"الميزان" يُحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياة أبو عطوان ويطالب بالإفراج الفوري عنه

منوعات

شاهد: تامر حسني يثير الجدل بسبب قبلته لفتاة محجبة معجبة به

شاهد: تامر حسني يثير الجدل بسبب قبلته لفتاة محجبة معجبة به

شاهد: نانسي عجرم تثير الجدل مع ابنتها ليا في حوض السباحة

شاهد: نانسي عجرم تثير الجدل مع ابنتها ليا في حوض السباحة

ما حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس (كورونا) واعتزاله الفن؟

ما حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس (كورونا) واعتزاله الفن؟

شهد: كاريس بشار تلفت الأنظار لها بعد تغزّلها بتيم حسن وهو يرد

شهد: كاريس بشار تلفت الأنظار لها بعد تغزّلها بتيم حسن وهو يرد

بسبب هذا الفيديو.. أحلام الشامسي تصبح &#34;تراند&#34; وهي بداخل المول

بسبب هذا الفيديو.. أحلام الشامسي تصبح "تراند" وهي بداخل المول

بعد ظهوره بإطلالة غريبة.. شاهد كيف دافعت مي كساب عن زوجها

بعد ظهوره بإطلالة غريبة.. شاهد كيف دافعت مي كساب عن زوجها

ما حقيقة إجراء نرمين الفقي عمليات تجميل عديدة؟

ما حقيقة إجراء نرمين الفقي عمليات تجميل عديدة؟

بعد تعليقها &#34;لا وقت عندي للصلاة&#34;.. الجمهور يهاجم داليا نعيم وهي ترد

بعد تعليقها "لا وقت عندي للصلاة".. الجمهور يهاجم داليا نعيم وهي ترد

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بنشره صورة مع حفيدة صدام حسين ثم يحذفها

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بنشره صورة مع حفيدة صدام حسين ثم يحذفها

مستشار السيسي يوضح آخر التطورات الصحية لدلال عبد العزيز

مستشار السيسي يوضح آخر التطورات الصحية لدلال عبد العزيز

عربي

المغرب: تحذيرات من انتكاسة وبائية جديدة

المغرب: تحذيرات من انتكاسة وبائية جديدة

العاهل الأردني: تحقيق الاستقرار غير ممكن دون التوصل لسلام عادل على أساس حل الدولتين

العاهل الأردني: تحقيق الاستقرار غير ممكن دون التوصل لسلام عادل على أساس حل الدولتين

شاهد: انفجار في سفينة راسية قبالة ميناء جبل علي بدبي

شاهد: انفجار في سفينة راسية قبالة ميناء جبل علي بدبي

بالأسماء: الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة برئاسة أيمن بن عبد الرحمن

بالأسماء: الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة برئاسة أيمن بن عبد الرحمن