رئيس سلطة المياه: عملنا على تحسين كميات المياه الواصلة إلى جنوب محافظة الخليل

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم على المتابعة المستمرة للوضع المائي في مناطق جنوب محافظة الخليل بهدف توزيع المياه بعدالة بين الهيئات المحلية ، واعداد برامج وخطط توزيع وضعتها سلطة المياه لضمان وصول مياه الشرب لجميع الهيئات المحلية وكافة المناطق دون استثناء وذلك للحد من حدوث ازمة مائية وخاصة في فصل الصيف، جاء حديث م. غنيم ذلك خلال لقائه في مكتبه اليوم رئيس بلدية دورا احمد سلهوب وطاقم من أعضاء ومهندسي البلدية .وتم خلال اللقاء بحث جملة من القضايا المتعلقة باحتياجات بلدية دورا من المشاريع الحيوية لتوسيع شبكة المياه لتخدم الاحياء الجديدة وأيضا تأهيل شبكات المياه والجهود التي تبذلها البلدية للحد من الفاقد ورفع مستوى تحصيل الفواتير والحاجة الى زيادة كميات المياه المزودة للبلدية، إضافة الى مشروع صرف صحيدورا ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي الخاصة بمستشفى دورا، وكذلك التشديد على متابعة العمل لوقف الاعتداءات المتكررة على خطوط المياه وما ينجم عنها من تخريب للممتلكات العامة والتي تسبب انقطاع المياه عن المواطنين.وخلال اللقاء أكد غنيم على اعتماد سلطة المياه مشروع للصرف الصحي في بلدية دورا ضمن مخصصات الميزانية التطويرية الحكومية لاستكمال مشروع الصرف الصحي في دورا بإنشاء محطة معالجة تخدم جزء من مدينة دورا كمرحلة أولى، كما اوعز للمختصين بحث الإمكانيات المناسبة لبلورة الية توزيع تحقق استقرار كميات المياه الواصلة للمدينة.