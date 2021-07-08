التربية و"اللجنة الوطنية" توقعان اتفاقية لبناء قدرات معلمي مشاغل الاتصالات

رام الله - دنيا الوطنوقّع وزير التربية والتعليم، أ. د. مروان عورتاني، ورئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم أ. د. علي أبو زهري؛ اليوم، اتفاقية تعاون لبناء قدرات معلمي مشاغل الاتصالات في المدارس المهنية، وذلك بتمويل من منظمة (يونسكو).تهدف هذه الاتفاقية الى دعم التعليم المهني الأولي، والتعليم المستمر مدى الحياة، والتعليم القائم على العمل WBL، وذلك من خلال توفير فرصة لحلول تعليمية اكثر مرونة في ظل جائحة كورونا، اذ تستهدف معلمي قطاع الاتصالات في المدارس المهنية التابعة للوزارة وتطوير قدراتهم في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة في هذا القطاع الواعد.وفي هذا السياق، أكد عورتاني أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الدعم المقدم لإسناد قطاع التعليم المهني وتشجيع الإقبال على التخصصات المهنية من خلال تمكين وتطوير وتأهيل الكوادر التعليمية، لافتاً إلى استمرار الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.وأشاد الوزير بدور اللجنة الوطنية وتعاونها الدائم مع الوزارة، مثمناً دعم "اليونسكو" المتواصل للقطاع التعليمي.من جانبه، أعرب أبو زهري عن سعادته بالشراكة مع الوزارة لخدمة التعليم، ومثمناً جهودها في خدمة هذا القطاع الحيوي، مؤكدا سعي اللجنة المتواصل للتعاون مع الوزارة لتحقيق الأهداف وخاصة في مجال دعم التعليم المهني، مقدما جزيل الشكر لمنظمة "اليونسكو" ممثلة بمديرتها العامة وكافة مجالسها الإدارية على ما توليه من اهتمام خاص لدولة فلسطين في ظل ما يمر به المشهد الثقافي والتربوي والعلمي من تحديات.