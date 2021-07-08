الزق: المهمة الأساسية هي تشكيل حكومة توافق وطني لإنهاء الانقسام وإعادة الإعمار

رام الله - دنيا الوطنأكد محمود الزق، عضو المجلس المركزي الفلسطيني، والمكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي، ضرورة التحرك الجدي اتجاه تشكيل حكومة توافق وطني تسعى لإيجاد مخرج جاد وعملي لإنهاء تداعيات الانقسام الكارثية على شعبنا وذلك باستعادة وحدة المؤسسات الحكومية والتحضير لانتخابات وطنية شاملة كمدخل ديمقراطي وحضاري لحسم إشكاليات الحضور الوطني في مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، إضافة لمعالجة تداعيات العدوان الوحشي على قطاع غزة من حيث وجود عنوان فلسطيني توافقي لإعادة اعمار أساسية وشاملة لقطاع غزة.وأضاف: بأن فتح أفق سياسي يضمن لشعبنا حقه في تقرير المصير كما باقي شعوب العالم هي الركيزة الأساسية التي يفترض أن تتصدر أجندة المساعي الدولية اتجاه تقديم أي مقترح يتعلق بالوضع الفلسطيني وذلك انسجاما مع الشرعية الدولية وقراراتها .وحذر من خطورة الاستسلام لنهج إدارة وتسكين الحالة السياسية في الوقت الذي تمارس حكومات إسرائيل المتعاقبة حملات وحشية ضد شعبنا في القدس والأراضي المحتلة بمصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين وطردهم من مناطق سكناهم في ابو ديس وسعيها المحموم لترسيم إجراءات الضم لغور الأردن مما يعنيه هذا من القضاء فعليا على أي إمكانية لدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدودها .وطالب بضرورة أن ندرك جميعنا بأن الفعل النضالي الشامل للاحتلال واجراءاته يتطلب انجاز الأداة النضالية لتنظيم وتعميم هذا الفعل الوطني بالإسراع بتشكيل القيادة الوطنية الميدانية الموحدة وضرورة مشاركة الرموز الوطنية في فعاليات المواجهة مع الاحتلال .