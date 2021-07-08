شؤون فلسطينية

سلفيت: وفاة عامل في ظروف غامضة

سلفيت: وفاة عامل في ظروف غامضة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
توفي عامل من بلدة بديا غرب سلفيت، اليوم الخميس، في ظروف غامضة.

وذكر رئيس بلدية الزاوية محمود موقدي، أنه تم العثور على جثة العامل نضال عبد العزيز عيسى (57 عاما)، من سكان بلدة بديا، على بعد 300 متر داخل السياج المقام بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري في الجهة الغربية من بلدة الزاوية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال محافظ سلفيت، عبد الله كميل: إنه تم تحويل جثة العامل عيسى إلى الطب الشرعي في مستشفى النجاح التخصصي بمدينة نابلس، وعليه، ننتظر نتائج التشريح لمعرفة أسباب الوفاة.

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