شؤون فلسطينية

"الميزان" يُحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياة أبو عطوان ويطالب بالإفراج الفوري عنه

"الميزان" يُحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياة أبو عطوان ويطالب بالإفراج الفوري عنه
الغضنفر أبو عطوان
رام الله - دنيا الوطن
ينظر مركز الميزان لحقوق الإنسان بخطورة بالغة إلى استمرار سلطات الاحتلال في إصدار أوامر الاعتقال الإداري وتجديدها بحق المعتقلين الفلسطينيين، دون إبلاغهم بالتهم المنسوبة إليهم وتمكينهم من حقهم في الدفاع ومناقشة الأدلة، الأمر الذي يُشكل إنكاراً خطيراً لضمانات المحاكمة العادلة، المكفولة بموجب القانون الدولي، ويجعل المعتقلون الفلسطينيون خارج نطاق الحماية، ويدفع بهم إلى خوض إضرابات مفتوحة عن الطعام، باعتبارها الوسيلة الوحيدة المتاحة للدفاع عن حقوقهم.

وفي هذا السياق يخوض المعتقل الغضنفر أبو عطوان (28) عاماً، من منطقة دورا في محافظة الخليل، إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم (64) على التوالي، إحتجاجاً على استمرار اعتقاله إدارياً من قبل سلطات الاحتلال، حيث جرى اعتقاله في شهر أكتوبر من العام الماضي، بموجب أمر اعتقال لمدة (6) شهور، تم تمديدها لمرة ثانية، وعلى أثر الإضراب تدهورت حالته الصحية ما استدعى نقله إلى مستشفى كابلان الإسرائيلي، حيث كشفت التحاليل الطبيبة أنه يُعاني من ضعف شديد، وآلام حادة في الصدر والظهر،  وأوجاع في البطن وعدم قدرة على تحريك أطرافه السفلية، وبدأ يفقد قدرته على الحديث. مما يُشكل تهديداً جدياً على حياته.

هذا وكانت محكمة الاستثناف العسكرية في عوفر، رفضت بتاريخ 31/5/2021م استئنافاً تقدم به محامي أبو عطوان ضد اعتقاله إدارياً، وبتاريخ 10/6/2021م، رفضت المحكمة العليا لدولة الاحتلال الالتماس الذي تقدم به محاميه لإلغاء أمر الاعتقال الإداري. وبتاريخ 24/6/2021م أصدرت المحكمة العليا قراراً يقضي بتجميد اعتقاله، نظراً لتواجده في المستشفي، غير أن القرار لا يعني الإفراج عنه، وإنما يسعى إلى رفع المسؤولية عن حالته الصحية، حيث ما يزل أبو عطوان يمكث في مستشفى كابلان تحت حراسة أمنية إسرائيلية.

مركز الميزان يرى أن نظام الاعتقال الإداري أضحى نهجاً تستخدمه دولة الاحتلال على نطاق واسع في تعاملها مع الفلسطينين، بالنظر إلى أنها احتجزت على مدار سنوات طويلة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، بموجب أوامر اعتقال يتم تجديدها لمرات عديدة، دون إبلاغهم بالتهم المنسوبة إليهم، مما يعني عدم تمكينهم من الحق في الدفاع وتقديم الأدلة، وبالتالي حرمانهم من التمتع بقرينة البراءة، التي تقتضي ألا يتم حجز الحرية الشخصية دون حكم قضائي يتم تسبيبه وتأسيسه على أدلة مستمدة بطريقة مشروعة خضعت للمناقشة من قبل المعتقل. الأمر الذي يُشكل إنكاراً من قبل دولة الاحتلال لمبادئ مستقرة في القانون الدولي، يؤدي الخروج عنها إلى إهدار الحق في الوصول للعدالة.

 

هذا وتشير المعلومات الصادرة عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ حتى نهاية شهر أيار/مايو 2021 نحو (5300)، من بينهم (40) سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال (250)، وبلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو (520) معتقل.

 

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يُعرب عن قلقه الشديد على حياة المعتقل أبو عطوان، فإنه يحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته، ويطالب بالإفراج الفوري عنه، وإلغاء سياسة الاعتقال الإداري، لما تُشكله من اعتداء صريح على منظومة العدالة، وضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بموجب القانون الدولي.

 

كما يدعو المركز المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل الجاد لضمان احترام قواعد القانون الدولي، والضغط على دولة الاحتلال لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري، واحترام المعايير الدولية المتعلقة بالأشخاص المحرومين من حريتهم، بما فيها عدالة المحاكمات، وحماية حقوقهم المكفولة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان

أخبار ذات صلة

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تطالب المجتمع الدولي بحمايتها والضغط لوقف الانتهاكات الاحتلالية بحق العمل الأهلي الفلسطيني

"المنظمات الأهلية" تطالب المجتمع الدولي بحمايتها والضغط لوقف الانتهاكات الاحتلالية بحق العمل الأهلي الفلسطيني

وزير الاقتصاد الوطني واتحاد الصناعات الدوائية يبحثان سبل دعم وتطوير قطاع الصناعات الدوائية

وزير الاقتصاد الوطني واتحاد الصناعات الدوائية يبحثان سبل دعم وتطوير قطاع الصناعات الدوائية

محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالسجن مدة 5 سنوات لمدان بتهمة الاتجار بالتراث

محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالسجن مدة 5 سنوات لمدان بتهمة الاتجار بالتراث

&#34;الزراعة&#34; تعلن عن خطة جديدة لتقدير وترصيد موسم التمور بالتعاون مع المؤسسات الشريكة

"الزراعة" تعلن عن خطة جديدة لتقدير وترصيد موسم التمور بالتعاون مع المؤسسات الشريكة

رئيس سلطة المياه: عملنا على تحسين كميات المياه الواصلة إلى جنوب محافظة الخليل

رئيس سلطة المياه: عملنا على تحسين كميات المياه الواصلة إلى جنوب محافظة الخليل

الزق: المهمة الأساسية هي تشكيل حكومة توافق وطني لإنهاء الانقسام وإعادة الإعمار

الزق: المهمة الأساسية هي تشكيل حكومة توافق وطني لإنهاء الانقسام وإعادة الإعمار

وزير الثقافة يطلق فعاليات ملتقى فلسطين الرابع للرواية العربية

وزير الثقافة يطلق فعاليات ملتقى فلسطين الرابع للرواية العربية

(فدا) يشارك بوفد قيادي بالقمة العالمية لمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني

(فدا) يشارك بوفد قيادي بالقمة العالمية لمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تطالب المجتمع الدولي بحمايتها والضغط لوقف الانتهاكات الاحتلالية بحق العمل الأهلي الفلسطيني

"المنظمات الأهلية" تطالب المجتمع الدولي بحمايتها والضغط لوقف الانتهاكات الاحتلالية بحق العمل الأهلي الفلسطيني

وزير الاقتصاد الوطني واتحاد الصناعات الدوائية يبحثان سبل دعم وتطوير قطاع الصناعات الدوائية

وزير الاقتصاد الوطني واتحاد الصناعات الدوائية يبحثان سبل دعم وتطوير قطاع الصناعات الدوائية

محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالسجن مدة 5 سنوات لمدان بتهمة الاتجار بالتراث

محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالسجن مدة 5 سنوات لمدان بتهمة الاتجار بالتراث

&#34;الزراعة&#34; تعلن عن خطة جديدة لتقدير وترصيد موسم التمور بالتعاون مع المؤسسات الشريكة

"الزراعة" تعلن عن خطة جديدة لتقدير وترصيد موسم التمور بالتعاون مع المؤسسات الشريكة

رئيس سلطة المياه: عملنا على تحسين كميات المياه الواصلة إلى جنوب محافظة الخليل

رئيس سلطة المياه: عملنا على تحسين كميات المياه الواصلة إلى جنوب محافظة الخليل

الزق: المهمة الأساسية هي تشكيل حكومة توافق وطني لإنهاء الانقسام وإعادة الإعمار

الزق: المهمة الأساسية هي تشكيل حكومة توافق وطني لإنهاء الانقسام وإعادة الإعمار

(فدا) يشارك بوفد قيادي بالقمة العالمية لمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني

(فدا) يشارك بوفد قيادي بالقمة العالمية لمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني

&#34;الميزان&#34; يُحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياة أبو عطوان ويطالب بالإفراج الفوري عنه

"الميزان" يُحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياة أبو عطوان ويطالب بالإفراج الفوري عنه

منوعات

شاهد: تامر حسني يثير الجدل بسبب قبلته لفتاة محجبة معجبة به

شاهد: تامر حسني يثير الجدل بسبب قبلته لفتاة محجبة معجبة به

شاهد: نانسي عجرم تثير الجدل مع ابنتها ليا في حوض السباحة

شاهد: نانسي عجرم تثير الجدل مع ابنتها ليا في حوض السباحة

ما حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس (كورونا) واعتزاله الفن؟

ما حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس (كورونا) واعتزاله الفن؟

شهد: كاريس بشار تلفت الأنظار لها بعد تغزّلها بتيم حسن وهو يرد

شهد: كاريس بشار تلفت الأنظار لها بعد تغزّلها بتيم حسن وهو يرد

بسبب هذا الفيديو.. أحلام الشامسي تصبح &#34;تراند&#34; وهي بداخل المول

بسبب هذا الفيديو.. أحلام الشامسي تصبح "تراند" وهي بداخل المول

بعد ظهوره بإطلالة غريبة.. شاهد كيف دافعت مي كساب عن زوجها

بعد ظهوره بإطلالة غريبة.. شاهد كيف دافعت مي كساب عن زوجها

ما حقيقة إجراء نرمين الفقي عمليات تجميل عديدة؟

ما حقيقة إجراء نرمين الفقي عمليات تجميل عديدة؟

بعد تعليقها &#34;لا وقت عندي للصلاة&#34;.. الجمهور يهاجم داليا نعيم وهي ترد

بعد تعليقها "لا وقت عندي للصلاة".. الجمهور يهاجم داليا نعيم وهي ترد

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بنشره صورة مع حفيدة صدام حسين ثم يحذفها

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بنشره صورة مع حفيدة صدام حسين ثم يحذفها

مستشار السيسي يوضح آخر التطورات الصحية لدلال عبد العزيز

مستشار السيسي يوضح آخر التطورات الصحية لدلال عبد العزيز

عربي

المغرب: تحذيرات من انتكاسة وبائية جديدة

المغرب: تحذيرات من انتكاسة وبائية جديدة

العاهل الأردني: تحقيق الاستقرار غير ممكن دون التوصل لسلام عادل على أساس حل الدولتين

العاهل الأردني: تحقيق الاستقرار غير ممكن دون التوصل لسلام عادل على أساس حل الدولتين

شاهد: انفجار في سفينة راسية قبالة ميناء جبل علي بدبي

شاهد: انفجار في سفينة راسية قبالة ميناء جبل علي بدبي

بالأسماء: الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة برئاسة أيمن بن عبد الرحمن

بالأسماء: الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة برئاسة أيمن بن عبد الرحمن