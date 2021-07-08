مسؤول إسرائيلي يرد على واشنطن بعد إدانتها هدم منزل الأسير شلبي برام الله

وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزل الأسير منتصر الشلبي في بلدة ترمسعيا شمال رام الله.





وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت البلدة وحاصرت المنزل، وأجبرت المواطنين القاطنين قرب المنزل على إخلاء منازلهم، تمهيدا لهدمه.





واندلعت مواجهات في محيط منزل الأسير شلبي، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الغاز المسيل للدموع اتجاه الشباب، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت السفارة الأمريكية وفقا لموقع (يديعوت احرنوت) "نعتقد أنه ينبغي تجنب الإجراءات الأحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود المبذولة لدفع حل تفاوضي مثل هدم منازل الفلسطينيين كعقاب".وأضافت السفارة: "كما ذكرنا مرات عديدة، لا ينبغي هدم منزل عائلة بأكمله بسبب تصرفات شخص واحد".وكانت الولايات المتحدة الأمريكية عارضت في وقت سابق هدم منزل شلبي الذي يحمل جنسية أمريكية.