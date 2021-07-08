وكيل "الأشغال" بغزة يبحث مع مسؤولة أممية ملف إعادة الإعمار





رام الله - دنيا الوطنالتقى م. ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في مقر الوزارة بغزة، ليين هاستنتغن، منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة، واستعرض اللقاء القضايا الإنسانية في غزة والإعمار.وقال سرحان: إن اللقاء مهم، ويأتي ضمن اللقاءات المتعددة من الوفود والمبعوثين الأميين إلى قطاع غزة، للاطلاع على الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة، والتعرف على واقع وجهود الإعمار.وأكد على أن اللقاء استعرض مجمل القضايا الإنسانية الصعبة في غزة والأوضاع الاقتصادية والفقر والبطالة، وأعداد الوحدات السكنية التي تعرضت للتدمير خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.وشدد سرحان على أن وزارته تواصل جهودها في أعمال إزالة الركام وحصر وتدقيق الأضرار وتسجيلها وتجهيز ملفات الإعمار للبدء في الإعمار في حال وصول أموال الإعمار.