شؤون فلسطينية

صور.. "الأوقاف" بغزة تنفذ حملة لتطعيم رواد المساجد على مستوى القطاع

صور.. "الأوقاف" بغزة تنفذ حملة لتطعيم رواد المساجد على مستوى القطاع
رام الله - دنيا الوطن
نفذت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية حملة تطعيم لرواد المساجد ضد فيروس (كورونا) على مستوى مساجد قطاع غزة التابعة لمديريات الأوقاف الخمس، والتي تأتي ضمن الخطوات الحكومية لحماية الأسرة والمجتمع الفلسطيني من مخاطر هذا الوباء.

بدوره أوضح وكيل وزارة الأوقاف، د. عبد الهادي الأغا  أن تنظيم حملة التطعيم على مستوى المساجد في قطاع غزة ضد فيروس (كورونا) جاء من باب الشعور بالمسؤولية أمام توفير السلامة الصحية والوقائية للمواطنين والمجتمع من جانب، وكذلك استجابة لدعوة وزارة الصحة بضرورة وأهمية التطعيم.

وحث الأغا كافة المواطنين الى ضرورة التجاوب مع هذه الحملة والحصول على التطعيم المطلوب حفاظاً على حياتهم وحياة أسرهم ومجتمعهم, مشيداً بمستوى التعاون المشترك مع وزارة الصحة في مختلف الجوانب خاصة التي بُذلت للحد من انتشار فيروس (كورونا).

وأشار الى أن المساجد التي نفذت الحملة ستعود لطبيعتها بدون تراص أو تباعد بعد أسبوع من التطعيم.

يذكر أن عدد المساجد التي نفذت الحملة خلال الأسبوع الأول من الحملة وصل لـ (25) مسجداً.





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