مسؤولة أممية تصل قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون

رام الله - دنيا الوطنوصلت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في فلسطين لين هاستينغز، اليوم الخميس، إلى قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمالًا.وأكدت مصادر محلية، على أن "هاستينغز" وصلت غزة للاطلاع على الوضع الإنساني، ومتابعة الجهود الأممية للحفاظ على الهدوء في القطاع.وكان وفد أممي برئاسة المنسق الخاص لشؤون الشرق الأوسط تور وينسلاند أجرى زيارة لغزة في 21 يونيو/حزيران الماضي، والتقى خلالها قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار، وبحث الطرفان آنذاك ملف الإعمار وتحسين الأوضاع الاقتصادية بالقطاع، لكن السنوار وصف اللقاء حينها بالسيء.