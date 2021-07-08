التنمية بغزة تتحدث عن المعلومات المتداولة حول المنحة القطرية ومخصصات الشؤون الاجتماعية

رام الله - دنيا الوطنأكدت المتحدثة باسم التنمية الاجتماعية بغزة، عزيزة الكحلوت، على أن كل ما يتم تداوله حول وجود التغيرات على آلية صرف المنحة القطرية حتى اللحظة تعتبر معلومات لا أساس لها من الصحة، طالما لم يصدر بيان رسمي من اللجنة القطرية أو التنمية الاجتماعية بهذا الخصوص.وأوضحت في تصريح صحفي اليوم الخميس، أنه حين توفر المعلومات الرسمية بخصوص موعد صرف المنحة ومعاييرها وإضافة الأسماء سيتم الإعلان عن ذلك عبر منصات الوزارة الرسمية.وأفادت بأن الوزارة بغزة ليس لديها قرار بالإعلان عن آلية وموعد صرف مخصصات البرنامج الوطني للحماية الفلسطينية الشؤون، منوهًا إلى أن الوزارة برام الله أكدت مسبقاً على لسان وكيلها داوود الديك بأن صرف الدفعة الحالية لمخصصات الشؤون الاجتماعية ستكون خلال شهر سبتمبر المقبل.