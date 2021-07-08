شؤون فلسطينية

رأفت يتصل بطلال ناجي معزيا بوفاة الأمين العام للجبهة الشعبية-القيادة العامة أحمد جبريل

رأفت يتصل بطلال ناجي معزيا بوفاة الأمين العام للجبهة الشعبية-القيادة العامة أحمد جبريل
اتصل الرفيق صالح رأفت الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) صباح اليوم الخميس بـ "طلال ناجي" نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة معزيا بوفاة الأمين العام للجبهة الأخ المجاهد والقائد الوطني والقومي الكبير أحمد جبريل "أبو جهاد".

وكان رأفت أصدر أمس الأربعاء بيانا رسميا قدم فيه التعزية باسمه شخصيا وباسم المكتب السياسي واللجنة المركزية وجميع الرفيقات والرفاق في أقاليم "فدا" وهيئاته ومنظماته القطاعية في الوطن وبلدان المهجر والشتات برحيل أبي جهاد.

وأكد رأفت في بيان التعزية أن رحيل الأخ أحمد جبريل يعد خسارة جسيمة لشعبنا الفلسطيني وثورته الفلسطينية، مستذكرا دور الفقيد النضالي والقيادي على مر مراحل الثورة منذ بواكير انطلاقتها، فضلا عن دوره المشهود له على المستويات العربية والإسلامية والأممية.

كما أكد تضامن (فدا) مع الرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة ومع أسرة الفقيد الصابرة والمناضلة في مصابهم الجلل.

وقال رأفت: إننا مع ذلك على ثقة تامة بقدرة الجبهة على الاستمرار بدورها الوطني والقومي الذي طالما اضطلعت به وذلك وفاء للراحل الكبير أبو جهاد وكل اخوته الشهداء من أجل تحرير الأرض والإنسان.

هذا ومن المقرر أن يشارك وفد كبير من قيادة (فدا) على الساحة السورية برئاسة أمين سر الاقليم الرفيق محمد الطيب في مراسم تشييع الفقيد أحمد جبريل والمقرر إجراؤها يوم غد الجمعة.

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رأفت يتصل بطلال ناجي معزيا بوفاة الأمين العام للجبهة الشعبية-القيادة العامة أحمد جبريل

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