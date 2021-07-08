غزة: "الشباب والثقافة" تبدأ تحضيراتها لإطلاق المخيمات الصيفية بغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة، بغزة، بدء التحضيرات لإطلاق المخيمات الصيفية، والتي ستشمل كافة محافظات قطاع غزة، ضمن عدة برامج وأنشطة وتختص بقطاعي الشباب والثقافة وتستهدف شرائح الشباب والطلائع والطفولة.وأوضح رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، أن المخيمات الصيفية تأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على تنفيذ مخيمات صيفية تخصصية نوعية تستهدف شرائح واسعة من المجتمع الفلسطيني، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ (85) مخيمًا موزعة على كافة محافظات قطاع غزة تحت شعار "مخيمات القدس 2021".وقال محيسن: "حرصنا على الربط بين المخيمات ومدينة القدس المحتلة تأكيدًا على مكانة وقيمة المدينة المقدسة في أفئدة أبناء الشعب الفلسطيني، ودعمًا للصمود الأسطوري للمقدسيين أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي والوقوف والاستبسال ضد محاولات تهويد المدينة ومقدساتها وتغيير معالمها العربية والاسلامية، وتدنيس المسجد الأقصى".وأشار إلى أن المخيمات الصيفية لهذا العام ستنفذها المراكز الشبابية والمؤسسات الثقافية برعاية وتمويل الهيئة بقيمة 50 ألف دولار، وتستهدف الشباب والشابات والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وقطاع الكشافة، داعيًا الجهات الراغبة بالمشاركة في تنفيذ المخيمات الدخول إلى المنصات الإعلامية الخاصة بالهيئة وتعبئة نموذج المشاركة، لافتًا إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات بتاريخ 15/07/2021.وتمثل المخيمات الصيفية متنفسًا للمشاركين وفرصة لتنمية المواهب واكتشاف الإبداعات، وتتيح متسعًا لقطاع الطفولة لاستغلال الإجازة الصيفية في برامج مفيدة ومميزة.