(الكونغرس) يخصص تمويلًا لإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس

رام الله - دنيا الوطنأقرت لجنة مخصصات الصرف في الكونغرس الأميركي، بندا يخصص تمويلا لتنفيذ خطة إدارة الرئيس بايدن لإعادة فتح القنصلية الأميركية في مدنية القدس.وصوت لصالح مشروع القانون 32 عضوا وعارضه 25.ويشير التقرير المصاحب لمشروع القانون إلى أن اللجنة ستخصص "أموالاً كافية" لإعادة فتح القنصلية، التي أغلقها الرئيس السابق دونالد ترمب.كما يطلب من وزير الخارجية أنطوني بلينكين، تقديم تقرير إلى الكونغرس حول إعادة الافتتاح، الذي يجب أن يتضمن جدولاً زمنياً لاستعادة مستويات التوظيف داخل القنصلية، ومدى استكمال هذه البعثة الدبلوماسية للاستراتيجية الأوسع لتحسين العلاقات مع الشعب الفلسطيني.