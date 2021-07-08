يوسف بعد الإفراج عنه: الأمور لم تعد مقبولة ولن يسمح للاحتلال بالتصرف كيف يشاء





وقال يوسف وفق ما نقل موقع (حرية نيوز): إن على الاحتلال التفكير ملياً بأن الأمور لم تعد مقبولة على الشعب الفلسطيني وخاصة المقاومة و"لن يسمح له بالتصرف كيف يشاء خاصة في المقدسات التي تعتبر من ثوابت وحقوق الفلسطينيين".



وبارك يوسف معركة سيف القدس التي خاضتها المقاومة في غزة، وقال إن "الشعب مستعد للتضحية للحفاظ على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية التي نفديها بأرواحنا وعلى الاحتلال التفكير مليا أن الشعب انطلق انطلاقة مختلفة أنه لن ينسى القدس والأقصى".



وأضاف:" رحم الله الزمن الذي يقال فيه للاحتلال افعل ما شئت وجاء زمان نقول للاحتلال لا يجوز أي تفعل أي شيء لأننا هنا باقون وصامدون.



وحول الأوضاع داخل سجون الاحتلال أوضح يوسف أن إدارة السجون تتغول على الأسرى بشكل كبير وكل يوم تجري اقتحامات وتتفيش وإخراج أقسام كاملة ونقلها من سجن لسجن لإرباك الأسرى ووضعهم في حالة غير مستقرة.



ودعا لعدم السماح للاحتلال بالاستفراد بالأسرى، مطالباً المؤسسات الحقوقية بالعمل على فضح الاحتلال لإجباره على التخلي عن الاعتقال الإداري الظالم بحق الانسان على خلفية التعبير.



وأشار يوسف الى أن الأسرى يترقبون صفقة تبادل مشرفة لأنها حبل النجاة لهم لكن الأمر بحاجة لمزيد من الصبر كي تقوم المقاومة بدورها في تحرير أكبر عدد.



رام الله - دنيا الوطنوجه القيادي في حركة حماس، الشيخ حسن يوسف، رسالة للاحتلال، بعد وقت قليل من الإفراج عنه من سجون الاحتلال إثر اعتقال إدارة استمر تسعة أشهر.