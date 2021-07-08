السفارة الأمريكية تنتقد إسرائيل بسبب هدم منزل الأسير "منتصر شلبي"

رام الله - دنيا الوطنانتقدت السفارة الأمريكية في إسرائيل هدم منزل الأسير منتصر شلبي فجر اليوم من قبل قوات الاحتلال.وأضافت السفارة الأمريكية وفقا لموقع (يديعوت احرنوت) "نعتقد أنه ينبغي تجنب الإجراءات الأحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود المبذولة لدفع حل تفاوضي مثل هدم منازل الفلسطينيين كعقاب".وأضافت السفارة: "كما ذكرنا مرات عديدة، لا ينبغي هدم منزل عائلة بأكمله بسبب تصرفات شخص واحد".وكانت الولايات المتحدة الأمريكية عارضت في وقت سابق هدم منزل شلبي الذي يحمل جنسية أمريكية.