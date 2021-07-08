شؤون فلسطينية

"الخارجية": استباحة إسرائيل للوجود الفلسطيني إعلان حرب

"الخارجية": استباحة إسرائيل للوجود الفلسطيني إعلان حرب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن استمرار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، باستباحة  كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وضرب مقومات الوجود الفلسطيني فيها، يعد اعلان حرب، يتطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته.

وأضافت الخارجية في بيان صحفي اليوم الخميس، ان الأسابيع الماضية شهدت تصعيدا ملحوظا في عدوان الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة على شعبنا وأرضه وبلداته ومقدساته وممتلكاته، وكان آخرها اقتحام عشرات المستوطنين برفقة ما تسمى "منظمة نساء من أجل الهيكل" باحات المسجد الأقصى، وتفجير منزل الأسير منتصر شلبي في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، وعربدة عصابات المستوطنين واقدامهم على إغلاق شارع القدس الخليل والتظاهر ورفع شعارات عنصرية معادية للعرب، واعتداء عناصر الإرهاب اليهودي على مسجد حسن بيك في يافا بأراضي الـ48 وتحطيم نوافذه.

وتابعت: ان كل ذلك يحدث إلى جانب استمرار التوسع الاستيطاني على حساب أراضي المواطنين، وسط تفاخر عدد من أركان الحكومة الاسرائيلية باستمرار (البناء في أرض اسرائيل)، كما قالت ايليت شاكيد وزيرة الداخلية في حكومة بينت-لبيد.

وجددت الخارجية التأكيد على أن اقدام الاحتلال على تدمير خربة حمصة الفوقا في الاغوار للمرة السابعة يعبر عن نهج متواصل ضمن سياسة معتمدة اساسها الاحتلال والتطهير العرقي عبر القوة العسكرية وبلطجة المستوطنين في سرقة الارض والتخويف والتهديد والاعتقال.

وقالت، أمام هذه الجرائم، يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته، ووقف هذه الجرائم ومنعها قبل ان يصبح الوقت متأخرا على كل شيء ممكن.

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