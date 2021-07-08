بايدن يمدد عقوبات ترامب ضد الصين

رام الله - دنيا الوطنمدد الرئيس الأميركي جو بايدن لعام آخر سريان العقوبات التي فرضتها إدارة سلفه دونالد ترامب على الصين على خلفية الوضع في هونغ كونغ.وجاء في بيان عن البيت الأبيض بهذا الصدد، إن "الوضع المتعلق بهونغ كونغ، بما في ذلك الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الصين بهدف تقويض الحكم الذاتي لهونغ كونغ، لا يزال يمثل خطرا استثنائيا على الأمن القومي للولايات المتحدة".وكان ترامب قد وقع العام الماضي مرسوما بفرض عقوبات على عدد من المسؤولين الصينيين على خلفية القرار الصيني تطبيق قانون الأمن الوطني في مدينة هونغ كونغ.