الأمين العام للأمم المتحدة: جائحة (كورونا) لا تزال بعيدة عن الانتهاء
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن فيروس (كورونا) ينتشر عبر البلدان بشكل أسرع من اللقاحات، مشيرا إلى أن الجائحة لا تزال بعيدة عن الانتهاء.
وشدد في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية، على أنه إذا سُمح للفيروس بالانتشار فسيكون الملايين في خطر، مضيفا أن الفيروس كلما زاد انتشاره، ظهرت سلالات أكثر، "سلالات أكثر عدوى، وأكثر فتكا، وأكثر مقاومة للقاحات".
ودعا غوتيريش مجدداً إلى خطة تطعيم عالمية "لمضاعفة إنتاج اللقاحات على الأقل وضمان توزيعها العادل".
وأظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 18 ألف وفاة.
وبحسب الإحصائية، تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 185 مليونا وأكثر من 857 ألف اصابة، تعافى منهم 170 مليون ونحو 104 آلاف مريض، وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم.
وسجلت دول العالم أمس الأربعاء 456 ألف و830 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,424 حالة وفاة.
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