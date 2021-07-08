الأمين العام للأمم المتحدة: جائحة (كورونا) لا تزال بعيدة عن الانتهاء

وأظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 18 ألف وفاة.





وبحسب الإحصائية، تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 185 مليونا وأكثر من 857 ألف اصابة، تعافى منهم 170 مليون ونحو 104 آلاف مريض، وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم.



