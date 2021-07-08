"الديمقراطية": هدم منزل الأسير شلبي جريمة تطهير وترانسفير تندرج تحت قائمة العقوبات الجماعية

رام الله - دنيا الوطندان مسؤول المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقطاع غزة وسام زغبر، هدم منزل الأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي منتصر شلبي في بلدة ترمسعيا شمال رام الله.واعتبر في تصريحات صحفية، عملية هدم منزل الأسير شلبي، جريمة تطهير و"ترانسفير" تندرج تحت قائمة العقوبات الإسرائيلية الجماعية وإرهاب الدولة المنظم.وحذر القيادي في الجبهة من تصاعد عمليات قوات الاحتلال الإسرائيلي في هدم منازل ومنشآت أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة، بذرائع مختلفة. مؤكداً أن هذه السياسات الإجرامية لقوات الاحتلال الجرائم الإسرائيلية لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله ومقاومته من أجل حقوقه المشروعة كاملة.وطالب زغبر القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية بتبني هذا الملف الخطير باعتباره واحداً من أخطر الملفات في الصراع مع قوات الاحتلال بأهدافه المكشوفة ديمغرافياً واقتصادياً، ونقله إلى محكمة الجنايات الدولية والمجلس العالمي لحقوق الإنسان والأمم المتحدة، لمحاسبة وردع الاحتلال وسياساته الإجرامية المتواصلة بحق شعبنا