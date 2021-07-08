شؤون فلسطينية

مجدلاني يبعث برقية تهنئة للرئيس الجزائري لمناسبة الذكرى 59 لتحرير الجزائر

مجدلاني يبعث برقية تهنئة للرئيس الجزائري لمناسبة الذكرى 59 لتحرير الجزائر
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
رام الله - دنيا الوطن
بعث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني ، رسالة تهنئة إلى رئيس جمهورية الجزائر الشعبية الديمقراطية عبد المجيد تبون لمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لتحرير الجزائر من نير الاحتلال الفرنسي بقيادة جبهة التحرير الوطني الجزائرية التي قادت ثورة المليون شهيد حتى تحقيق الاستقلال.

 وأضاف مجدلاني ببرقيته: لقد قدمت جبهة التحرير الجزائرية الدعم بكافة أشكاله لحركات التحرر العربية والعالمية وفي مقدمتها الثورة الفلسطينية المعاصرة ، هذا الدعم الذي شكل محطة نوعية وهامة في تاريخ الثورة الفلسطينية وكان محل اعتزاز أبناء شعبنا الفلسطيني.

وتابع: تمر القضية الفلسطينية بوضع صعب ودقيق من حيث ارتفاع وتيرة المواجهة مع الاحتلال في العاصمة القدس ومحاولاته للتطهير العرقي والتوسع الاستيطاني في كافة مناطق الضفة الغربية واستمرار الحصار على أهلنا في قطاع غزة .

وقال: نتطلع بقيادتكم الحكيمة ونعول على الجزائر لتوفير الدعم على كافة المستويات لوقف العدوان على شعبنا وانهاء الاحتلال والزام حكومة الاحتلال باحترام وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وأشاد بدعم الجزائر  بكل أشكاله لشعبنا المناضل وقواه السياسية الحية ،من أجل الحرية والاستقلال، هذا الدعم الذي يشكل محطة نوعية وهامة في تاريخ ثورتنا، وكان ومازال محل اعتزاز أبناء شعبنا، لا سيما في ظل المواقف الداعمة والثابتة والمؤيدة لحقوقنا وقضيتنا الفلسطينية.

وقال: نتقدم لكم ومن خلالكم لجبهة التحرير الوطني الجزائرية و لحكومة  ولشعب وجيش الجزائر الشقيق بأحر التهاني الكفاحية لمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لتحرير الجزائر ، ونؤكد لكم بأن شعبنا الفلسطيني مصمم  رغم كل التضحيات على انتزاع حقوقه الوطنية الثابتة بما فيها حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وتمنى مجدلاني للجزائر الشقيقة رئيساً وحكومةً وشعباً التوفيق والنجاح في بناء المجتمع الجزائري نحو الديمقراطية والتقدم والازدهار.

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