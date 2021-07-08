شؤون فلسطينية

فيديو.. أول تعليق من زوجة الأسير شلبي بعد هدم الاحتلال لمنزلهما برام الله

فيديو.. أول تعليق من زوجة الأسير شلبي بعد هدم الاحتلال لمنزلهما برام الله
تفجير منزل الأسير منتصر شلبي
رام الله - دنيا الوطن
علقت زوجة الأسير في سجون الاحتلال، منتصر شلبي، اليوم الخميس، على هدم الاحتلال الإسرائيلي، لمنزلهما برام الله.

وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزل الأسير منتصر الشلبي في بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت البلدة وحاصرت المنزل، وأجبرت المواطنين القاطنين قرب المنزل على إخلاء منازلهم، تمهيدا لهدمه.

واندلعت مواجهات في محيط منزل الأسير شلبي، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الغاز المسيل للدموع اتجاه الشباب، دون أن يبلغ عن إصابات.


 

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