"المقاومة الشعبية": هدم منزل شلبي لن يثني شعبنا عن طريق الجهاد والمقاومة

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الشعبية، أن "كل هذه السياسات والعنجهية الصهيونية لن تثني شعبنا عن المضي والاستمرار في طريق الجهاد والمقاومة حتى تحرير فلسطين كل فلسطين".ودعت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، كافة أهلنا بالضفة والقدس وأراضي عام 48 لتفعيل العمل المقاوم بكافة أشكاله لتكون ثورة في وجه الظلم وبركاناً فلسطينياً يحرق كل المغتصبين وأعوانهم.وأضافت: بأن "استمرار حالة الصمت العربي والدولي على هذه الاعتداءات الصهيونية يدلل على الانحياز الكامل للقاتل وإلغاء كافة القوانين الدولية الحامية لحقوق الشعوب المحتلة وحقها الدفاع عن أرضها وشعبها والعيش بحرية وكرامة".