شؤون فلسطينية

غزة: تسجيل حالة وفاة و75 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: تسجيل حالة وفاة و75 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 666 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضافت أنه تم تسجيل 122 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 115031 إصابة، إجمالي الحالات النشطة 1840 حالة، إجمالي المتعافين 112117 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1074حالة وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 45 حالة، من بينها 29 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 207200 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 86385 شخصا.

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