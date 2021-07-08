طالت أسرى محررين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها عمليات دهم وتفتيش لمنازلهم.ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأسير المحرر والمرشح عن قائمة "القدس موعدنا" عماد ريحان من بلدة تل غربي نابلس بعد دهم قوة كبيرة من جيش الاحتلال منزله ومحاصرته.واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت جنوب نابلس، واعتقلت الأسير المحرر راني دويكات بعد دهم وتفتيش منزله في البلدة.وفي السياق أفاد مواطنون في بلدة روجيب شرقي نابلس، أن آليات الاحتلال واصلت فجر اليوم والليلة الماضية أعمال تجريف في منطقة راس سليم العلي، وسط سماع أصوات الحفارات، إلى جانب قنابل صوت مستمرة.ولا يعرف حتى اللحظة دوافع عملية التجريف والعمل في تلك المنطقة، التي شهدت تسليم إخطارات بوقف العمل لعدد كبير من المنازل فيها.وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم، واعتقلت الشاب ماجد أيمن موسى (20 عاماً)، بعد أن قام جنود الاحتلال بدهم منزل والده وفتشوه وعبثوا بمحتوياته.وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر سعيد القواسمي، بعد دهم وتفتيش منزله في مدينة الخليل.ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على بعد أمتار من مقر أمني للسلطة الفلسطينية قرب مصنع الجنيدي في الخليل، ومنعت الحركة في المكان.وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب موسى هيثم مصطفى من بلدة العيساوية وعبد السلام عياد عضو بلدية أبو ديس، عقب اقتحام منزله فجر اليوم ببلدة أبو ديس.