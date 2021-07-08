هيئة الأسرى تدين الاعتداء على مقرها في جنين

رام الله - دنيا الوطنأدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الاعتداء المشبوه الذي طال مقر الهيئة في محافظة جنين الليلة الماضية، والمتمثل بإطلاق نار كثيف على المبنى مما أدى الى تحطيم الزجاج واضرار بالغة داخله.وأعربت الهيئة عن أسفها جراء هذا الاعتداء الهمجي اللا وطني واللا أخلاقي، والذي يعتبر استكمالاً للهجمة الإسرائيلية على قضية أسرانا، وأن من قاموا بهذا العمل خارجين عن القانون وعن أعرافنا الوطنية.وطالبت الهيئة المؤسسة الأمنية بملاحقة من قاموا بهذه الجريمة، والحاق أقسى العقوبات بهم، والتأكد من وطنيتهم.