بعد اعتقال تسعة أشهر.. الاحتلال يفرج عن القيادي في حماس حسن يوسف
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف من مدينة رام الله، بعد اعتقال استمر بحقه، تسعة شهور.
وبتاريخ 20 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قررت سلطات الاحتلال تحويل يوسف للاعتقال الإداري 6 أشهر.
واعتقلت قوات الاحتلال القيادي يوسف (64 عاماً) مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2020 بعد اقتحام منزله وتفتيشه في بلدة بيتونيا جنوب رام الله.
وجاء اعتقال القيادي يوسف بعد شهرين فقط من الإفراج عنه بتاريخ 23 من تموز/يوليو 2020، حيث أمضى 15 شهرًا في الاعتقال الإداري، علما أنه أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 23 عاما.
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