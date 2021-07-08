بعد اعتقال تسعة أشهر.. الاحتلال يفرج عن القيادي في حماس حسن يوسف

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف من مدينة رام الله، بعد اعتقال استمر بحقه، تسعة شهور.وبتاريخ 20 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قررت سلطات الاحتلال تحويل يوسف للاعتقال الإداري 6 أشهر.واعتقلت قوات الاحتلال القيادي يوسف (64 عاماً) مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2020 بعد اقتحام منزله وتفتيشه في بلدة بيتونيا جنوب رام الله.وجاء اعتقال القيادي يوسف بعد شهرين فقط من الإفراج عنه بتاريخ 23 من تموز/يوليو 2020، حيث أمضى 15 شهرًا في الاعتقال الإداري، علما أنه أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 23 عاما.